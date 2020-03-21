وزارة العدل تتيح تبادل مذكرات الدعاوى “عن بعد”

المواطن - الرياض

مكّن تكامل البنية الرقمية لوزارة العدل المستفيدين من تنفيذ خدمة “تبادل المذكرات القضائية” -عن بعد-، التي يتقدم بها الخصوم إلى محاكم الدرجة الأولى، وذلك لاختصار الوقت، خاصة في ظل الظروف الراهنة والمتمثلة في تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقالت وزارة العدل: إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن حزمة خدمات رقمية منوعة، وهي خدمة تتيح عملية تبادل المذكرات إلكترونيًا، ومتاحة للمدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما رسمياً.