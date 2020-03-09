وقاية يحذر من السفر إلى إسبانيا بعد تفشي كورونا

المواطن - الرياض

حذر مركز وقاية من السفر إلى إسبانيا خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل يثير القلق هناك.

ودعا المركز راغبي السفر إلى إسبانيا إلى التريث قليلًا وتأجيل السفر غير الضروري.

وأعلنت إسبانيا اليوم تسجيل ثماني وفيات جديدة بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 فيما استمر ارتفاع عدد الإصابات إلى 917 حالة.

ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن السلطات الصحية المحلية في مدريد أنه تم تسجيل ثماني وفيات جديدة في العاصمة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 436 حالة لتكون (مدريد) المنطقة الأكثر تضررًا في إسبانيا.

وأكد أن عددًا من المدارس في إقليمي (بلاد الباسك) الشمالي و(لا ريوجا) أغلقت أبوابها بسبب تشخيص عدد من الإصابات بين طلابها، في الوقت الذي لاتزال فيه وزارة الصحة الإسبانية تحافظ على سيناريو “الاحتواء” وعدم اتخاذ أي تدابير استثنائية بهذا الشأن.

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