عبدالإله المالكي: توقعت كل شيء إلا هذا الأمر

جدير بالذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد كان قرر إيقاف تدريبات الفريق الكروي الأول لمدة 3 أيام بعد تعليق النشاط الرياضي بالمملكة.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، العديد من القرارات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: “تماشيًا مع القرارات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها وزارة الرياضة، وحرصًا على سلامة منسوبي النادي وزواره، وتعزيزًا للجهود الكبيرة المبذولة والمقدرة من قبل الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا”.

وتابع: “لذلك صدر قرار مجلس الإدارة بتعليق تدريبات فرق النادي المختلفة لمدة أسبوع بداية من تاريخ اليوم، باستثناء الفريق الأول ثلاثة أيام، على أن يخضع هذا القرار للتقييم المستمر من قبل مجلس الإدارة واتخاذ التدابير اللازمة حيال ما يستجد”.

وأضاف بيان نادي الاتحاد قائلًا: “كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتعقيم مرافق نادي الاتحاد بالكامل خلال هذه الفترة وبصورة دورية”.

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