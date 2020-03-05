عبدالرحمن بن مساعد: عدم ختم جوازات السعوديين من حكومة إيران جريمة مكتملة

المواطن - الرياض

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على عدم ختم جوازات السعوديين الزائرين للأماكن الدينية من قبل الحكومة الإيرانية.

وقال ابن مساعد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : لا أبالغ، إن عدم ختم جوازات الشيعة السعوديين الزائرين للأماكن الدينية من قبل الحكومة الإيرانية في وقت يتفشى فيه وباء كورونا في إيران لا يمكن أن يكون إلّا جريمة مكتملة الأركان.

وأضاف الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “الجريمة أركانها هي الحكومة الإيرانية والسعودي العائد من هناك ولا يبلغ عن ذلك!”.

يذكر أن مصدرًا مسؤولًا ندد بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، في وقت سابق.

ويأتي ذلك في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضًا للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطرًا على العالم أجمع.

وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني ( 937 ) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

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