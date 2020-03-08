عبدالله الحافظ يُنعش مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم عبدالله الحافظ في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الأحد، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض عبدالله الحافظ لإصابة في عضلة الفخذ قبل مباراة التعاون في الجولة الـ20، وخاض برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى ويعود لتدريبات الهلال الجماعية اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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