عبدالله عطيف ليس الوحيد.. نجوم أبعدتهم الإصابة عن الدوري

المواطن - مروة نبيل

تسببت الإصابات المختلفة في غياب العديد من النجوم عن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وكان آخرهم عبدالله عطيف المتألق مع فرق الهلال.

عبدالله عطيف

وتلقى الجهاز الفني بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو صدمة كبيرة، بعد تأكيد غياب عبدالله عطيف عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، لمعاناته من قطع في الرباط الصليبي.

وتعرض عبدالله عطيف لإصابة قوية في مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وغادر الملعب بعد مرور 13 دقيقة على انطلاق اللقاء.

ولم يكن يتوقع أحد أن تنهي إصابة عبدالله عطيف موسمه مبكرًا، إلا أنه خضع لعملية منظار بالأمس لتحديد حجم إصابته بدقة، ليتضح معاناته من قطع في الرباط الصليبي، وأجرى تعويض الرباط في العملية ذاتها.

عبدالله عطيف ليس الأول

وافتقد الموسم الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العديد من النجوم، ومنهم؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، زياد الصحفي حيث تعرض لإصابة في الدور الأول؛ ويتوقع غيابه حتى نهاية منافسات الموسم.

وغاب معتز هوساوي عن النادي الأهلي منذ بداية الموسم الماضي، لمعاناته من انسداد في الشريان الرئوي، وخضع لعلاج وتأهيل لمدة عام ونصف، قبل أن يعود للمشاركة في الجولة الـ12، ولكنه تعرض لإصابة أخرى الشهر الماضي.

وتعرض الجزائري الدولي جمال بلعمري لإصابة طويلة، الأمر الذي سبب معاناة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذي تأثر بغيابه كثيرًا، كما عانى الفيحاء هجوميًا بعد إصابة نجمه التشيلي روني فيرنانديز بقطع في الرباط الصليبي.

وتألق البرازيلي روجيرو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتلقى صدمة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه.

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