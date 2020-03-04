عبدالمجيد عبدالله يغلق حسابه بتويتر بعد الإساءة له: طُز في الفن وتويتر

المواطن -الرياض

أقدم الفنان عبدالمجيد عبدالله على إغلاق حسابه بموقع تويتر بسبب ردود بعض المتابعين الجارحة على بعض عباراته التي أكد أنها “عفوية”.

وكتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدة له عبر تويتر: “مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا فالخمسين من عمري، طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل إنسان أرسل كلام جارح الله عالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب”.

من جهته، علق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مُخاطبًا عبدالمجيد عبدالله عبر تويتر: “يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك … للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير”.

ويتابع حساب عبدالمجيد عبدالله عبر تويتر قرابة 3 ملايين شخص، منذ تدشينه في ديسمبر 2011.

جدير بالذكر أن آخر أعمال عبدالمجيد عبدالله أغنية “حن الغريب” قد لاقت تفاعلًا وانتشارًا واسعًا بين الجمهور تجاوز معه عدد مرات مشاهدتها على موقع يوتيوب 14 مليون مشاهدة، وكان قد تعاون فيها مع الشاعر فهد المساعد، وقام بتلحينها مُبهم، فيما تولى توزيعها عصام الشرايطي.

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