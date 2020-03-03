علماء يحذرون من كارثة جديدة تتعلق بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

مع ارتفاع وتيرة المخاوف من الانتشار الكبير لـ”كورونا” حول العالم، حذر علماء من أن الفيروس المستجد قد يصبح “دائماً” أو “موسمياً”، أي أنه لن يختفي على الإطلاق.

وحتى الثلاثاء، أصاب المرض أكثر من 80 ألفاً غالبيتهم العظمى داخل الصين، وقتل ما يقترب من 3 آلاف شخص.

وفي ظل القلق من انتشار الفيروس بشكل خارج السيطرة في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، ساد اعتقاد بأنه موجة عابرة سرعان ما ستنتهي خلال أشهر أو حتى أسابيع.

لكن خبراء نبهوا إلى أنه “قد لا ينتهي”، بل يمكن أن يتحول إلى “مرض دائم” مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وتصيب هذه الأمراض، على سبيل المثال، أعداداً أكبر من البشر كل شتاء، ولا يمكن التصدي لها بشكل تام، كما أن أجهزتنا المناعية تفشل أحياناً في إيقافها لأن الفيروسات المسببة لها أحياناً ما تغير أشكالها وخصائصها.

ويعتقد علماء أن فيروس “كورونا” المستجد قد يسير على نفس الخطى، ويصبح مرضاً “موسمياً”.

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