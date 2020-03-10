عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة تبوك تفعل التعليم عن بعد

المواطن - واس

فعلت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في جامعة تبوك التعليم عن بعد بجميع أشكاله لضمان سير العملية التعليمية بالجامعة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور علي بن نازل الشمري أن الخطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وتوفير نظام دعم فني متكامل بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع، مشيراً إلى أنه دُرب أكثر من 1000 عضو هيئة تدريس في الجامعة بتنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

وقال: عملنا على تطوير منصة للإرشاد الأكاديمي بهدف تيسير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها من خلال تواصل الطلاب مع مشرفيهم الأكاديميين عن بعد ، وتقديم جميع خدمات الدعم الفني لهم، مفيداً بأنه منذ اليوم الأول أدخل أكثر من 32 ألف طالب على نظام إدارة التعلم Blackboard، وإجراء مجموعة من المحاضرات.

ونوه الدكتور الشمري بتوجيهات مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي بالحرص على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على ديمومة العمل والتعلم والتدريب وجميع الأنشطة والفعاليات في جامعة تبوك وذلك من خلال تفعيل التقنيات الحديثة، بخطط مدروسة ومعدة ً من خلال عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

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