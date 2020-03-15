عمر السومة يوعي الجماهير بشأن فيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة على توعية الجماهير بشأن فيروس كورونا بعد انتشاره في العديد من الدول مؤخرًا.

وأعاد عمر السومة نشر تغريدة وزارة الصحة السعودية، والتي تحث المواطنين على تجنب المصافحة والاتصال المباشر مع الأشخاص واقتصار السلام على النظر.