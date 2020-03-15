عمر السومة يوعي الجماهير بشأن فيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل
حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة على توعية الجماهير بشأن فيروس كورونا بعد انتشاره في العديد من الدول مؤخرًا.
وأعاد عمر السومة نشر تغريدة وزارة الصحة السعودية، والتي تحث المواطنين على تجنب المصافحة والاتصال المباشر مع الأشخاص واقتصار السلام على النظر.
وعلق نجم النادي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “انتبهوا على أنفسكم وعلى أهلكم”.
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بالأمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، يليه الوحدة برصيد 39 نقطة، ثم النادي الأهلي بـ37 نقطة.
اترك تعليقاً