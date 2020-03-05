غرفة الرياض تطرح 171 وظيفة للجنسين

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (171) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– الدولية الموارد البشرية.
– مستشفى دله.
– شركة العيسائي للسيارات.
– شركة السبعان للمقاولات.
– شركة دكتور كيف القابضة.
– مؤسسة الزخرف العصري للتجارة.
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي كول سنتر.
. أخصائي سوشيال ميديا.
. أخصائي مبيعات هاتفية.
. أخصائي مشتريات عقارية.
. محضر قطع غيار.
. بائع قطع غيار.
. أخصائي علاقات حكومية.
. مسؤول حسابات مرضى.
. مشرف فرع.
. مدير فرع.
. مقدم خدمة.
. أخصائية كول سنتر.
. مسؤولة حسابات مرضى.
. أخصائية موارد بشرية.
. سكرتيرة.
. محاسبة.
. مساعدة إدارية.
. مساعدة تنفيذية.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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