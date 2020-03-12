غرفة الرياض تطرح 320 وظيفة للجنسين

– شركة أسواق عبدالله العثيم.

– شركة الفنار.

– شركة ماجد الفطيم.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاشير.

. بائع.

. مسؤول خدمة عملاء كبار الشخصيات.

. مسؤول خدمة عملاء.

. ممثلة تجارب عملاء.

. مساعدة فني.

. مسؤولة خدمة عملاء.

وأوضحت الغرفة، أن مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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