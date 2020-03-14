غموض مصير الموسم قد يحرم برشلونة من صفقة مهمة

وبسبب غموض مصير الموسم بعد إيقاف مباريات الدوري الإسباني؛ بسبب فيروس كورونا، فإن برشلونة يخشى فقدان الفرصة في ضم المدافع البرازيلي، حيث يسعى البارشا للتحرك بصورة سريعة للتفاوض مع إدارة لاتسيو لشراء لويز فيليبي.

وفي وقت سابق، أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، رسالة إلى جماهير كرة القدم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا بعد انتشاره في أكثر من دولة مؤخرًا.

وكتب ميسي عبر حسابه في الإنستجرام: “الوضع لا يُستهان به، علينا جميعًا تحمل المسؤولية، أرجو منكم البقاء في منازلكم”.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل مباريات الدوري مؤخرًا حرصًا على سلامة الجماهير من فيروس كورونا.

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