فابيو كانافارو يكشف سر تهديد الشرطة الصينية لمكافحة كورونا

كشف الإيطالي فابيو كانافارو نجم الكرة الإيطالية السابق ومدرب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني عن سر تهديد الشرطة الصينية له ولجميع الناس هناك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية قبل شهرين من الآن.
وتحدث كانافارو لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قائلًا: “الشرطة الصينية تُجبر الجميع على التواجد في المنزل، وإذا لم يكن لديك منزل يضعونك في فندق مخصص كحجر صحي من أجل عزلك، والشرطة تداهم بشكل مستمر، وهذا يمثل تهديدًا ولكنه تهديد إيجابي”.
وأضاف كانافارو: “ما تفعله السلطات الصينية، حقيقة رسالة مُبشرة لنا كإيطاليين وللعالم أجمع، نحن نحتاج إلى التنظيم والتعامل بهدوء مع الأمر، وذلك من أجل القضاء على هذا الفيروس”.
وتابع كانافارو: “بشكل منتظم أُجري فحص كورونا على نفسي وأتابع درجة الحرارة، وفي إيطاليا نحن نسير على الطريق الصحيح، وذلك من أجل معالجة الفيروس والقضاء عليه”.
يذكر أن الحكومة الإيطالية، كانت قررت إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا مؤخرًا بعد انتشار كورونا بشكل مثير للقلق بين المواطنين.
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