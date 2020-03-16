فابيو كانافارو يكشف سر تهديد الشرطة الصينية لمكافحة كورونا

المواطن - محمد سمعه

كشف الإيطالي فابيو كانافارو نجم الكرة الإيطالية السابق ومدرب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني عن سر تهديد الشرطة الصينية له ولجميع الناس هناك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية قبل شهرين من الآن.

وتحدث كانافارو لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قائلًا: “الشرطة الصينية تُجبر الجميع على التواجد في المنزل، وإذا لم يكن لديك منزل يضعونك في فندق مخصص كحجر صحي من أجل عزلك، والشرطة تداهم بشكل مستمر، وهذا يمثل تهديدًا ولكنه تهديد إيجابي”.