فراش مثالي للكسالى مزود بمكان للألعاب والطعام والشراب

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قدمت شركة الأثاث اليابانية، باوهوتي، فراشًا مذهلًا يُمكّن لاعبي ألعاب الفيديو أن يلعبوا ويأكلوا ويشربوا ويأخذوا قيلولة دون مغادرة سريرهم، فهو يتسع للوجبات الخفيفة، ويتضمن حاملات المشروبات، ومكبرات الصوت.

ويأتي هذه الفراش الوثير لمساعدة الكسالى على إنجاز أمور حياتهم، فليس من الضروري الانتقال من السرير إلى المكتب؛ إذ إنه مزود أيضًا بمكان للمساحات المكتبية.

ويبدأ سعر الفراش بأقل من 600 دولار، لكن للأسف فإن ما يعيبه هو عدم وجود مرحاض.

وتوضح صورة من موقع باوهوتي كيف يمكن للشخص أن يظل مستلقيًا تحت الغطاء ويمارس الألعاب على شاشات الفيديو المثبتة على هيكل السرير.

وتأتي البطانية بسعر منفرد وحدها بمبلغ 40 دولارًا، وهي في الواقع بدلة لكامل الجسم، وليس من الواضح ما إذا كان تصميم البطانية يهدف إلى توفير مزيد من الدفء والراحة، أو أنها موضة فقط.

وسيتم إصدار المنتج في وقت لاحق من هذا الشهر.

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