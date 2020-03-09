فرنسا تسجل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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