فصل الخدمات عن 114 عقاراً بحي النكاسة بمكة

المواطن - مكة المكرمة

استكملت الفرق المختصة في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، فصل الخدمات عن 114 عقاراً بحي النكاسة، تمهيدًا لإزالتها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن المرحلة السادسة من مشروع تطوير حي الكناسية العشوائي بالعاصمة المقدسة.

وكانت الأمانة والجهات المختصة قد قامت بفصل الخدمات عن نحو 600 عقار بالحي، خلال المراحل الخمس السابقة، حيث يتضمن المشروع 14 مرحلة لإزالة عقارات الحي العشوائي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة مراحل التطوير في حي النكاسة، لإنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة، تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

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