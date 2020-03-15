فهد المولد يتعرف على كاريلي ومحترفي الاتحاد

يعمل فهد المولد على استغلال فترة إيقاف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية، بالتعرف جيدًا على المدرب البرازيلي فابيو كاريلي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
ونشر فهد المولد، عبر حسابه الخاص على سناب شات، صورة له بصحبة كاريلي وعدد من اللاعبين المحترفين في صفوف الاتحاد ومنهم ليوناردو جيل، رومارينيو وبرونو أوفيني.
وكان النجم فهد المولد قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، بعد فترة طويلة من الغياب؛ بسبب إيقافه لمدة عام من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.
وقرر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، اليوم الأحد، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد راحة لمدة 3 أيام، على أن يعودوا إلى التدريبات الجماعية، يوم الخميس المقبل.
وخسر الاتحاد في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ13.
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بالأمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
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