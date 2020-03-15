فهد المولد يتعرف على كاريلي ومحترفي الاتحاد

وكان النجم فهد المولد قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، بعد فترة طويلة من الغياب؛ بسبب إيقافه لمدة عام من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وقرر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، اليوم الأحد، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد راحة لمدة 3 أيام، على أن يعودوا إلى التدريبات الجماعية، يوم الخميس المقبل.

وخسر الاتحاد في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ13.

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بالأمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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