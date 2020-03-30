فورد: سننتج 50 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم

أعلنت شركة فورد موتور، أمس الاثنين، أنها ستنتج 50 ألف جهاز تنفس صناعي خلال المائة يوم المقبلة في مصنع في ميشيغان، بالتعاون مع وحدة الرعاية الصحية في شركة جنرال إلكتريك، ويمكنها بعد ذلك صنع 30 ألف جهاز شهريًّا، حسب الحاجة، لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.
وقالت فورد: إن التصميم المبسط لجهاز التنفس الصناعي يمكن أن يفي باحتياجات معظم مرضى كوفيد-19، ويعتمد على ضغط الهواء دون الحاجة إلى كهرباء.
وطالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركات التصنيع التعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، للتكيف مع زيادة في عدد المرضي الذي يحتاجون للتنفس الصناعي.
وقال ترامب، الجمعة الماضية: إنه سيستخدم سلطات، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، ليأمر شركات التصنيع بما في ذلك فورد وجنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس صناعي.
وقالت جنرال موتورز: إنها تعتزم إنتاج ما يصل إلى 10 آلاف جهاز تنفس صناعي شهريًّا، بحلول هذا الصيف في مصنع في كوكومو، بولاية إنديانا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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