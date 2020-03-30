فورد: سننتج 50 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم

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أعلنت شركة فورد موتور، أمس الاثنين، أنها ستنتج 50 ألف جهاز تنفس صناعي خلال المائة يوم المقبلة في مصنع في ميشيغان، بالتعاون مع وحدة الرعاية الصحية في شركة جنرال إلكتريك، ويمكنها بعد ذلك صنع 30 ألف جهاز شهريًّا، حسب الحاجة، لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقالت فورد: إن التصميم المبسط لجهاز التنفس الصناعي يمكن أن يفي باحتياجات معظم مرضى كوفيد-19، ويعتمد على ضغط الهواء دون الحاجة إلى كهرباء.