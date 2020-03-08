فيديو.. أمانة الرياض تتخذ إجراءات وقائية بالمولات والأسواق والمطاعم
لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

فيديو.. أمانة الرياض تتخذ إجراءات وقائية بالمولات والأسواق والمطاعم

2020/03/08
الساعة 10:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

اتخذت أمانة منطقة الرياض عددًا من الإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات والأماكن التي تشهد تجمعات من المواطنين والمقيمين.

وقالت الأمانة في بيان لها “إنها وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

كما وجهت أمانة منطقة الرياض المجمعات التجارية (المولات) بوضع معقمات في دورات المياه وفي أنحاء المجمعات.

وأضافت أمانة منطقة الرياض أنها أكدت على مقدمي الغذاء في المطاعم ارتداء الكمامات، وكذلك الأمر على العاملين في محلات الحلاقة، حيث تم توجيههم بارتداء الكمامات والقفازات.

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