فيديو.. أمانة الرياض تتخذ إجراءات وقائية بالمولات والأسواق والمطاعم

المواطن - الرياض

اتخذت أمانة منطقة الرياض عددًا من الإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات والأماكن التي تشهد تجمعات من المواطنين والمقيمين.

فيديو | أمانة #الرياض تتخذ إجراءات وقائية في المولات والأسواق والمطاعم #الإخبارية pic.twitter.com/CWtvRsuxvf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2020

وقالت الأمانة في بيان لها “إنها وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

كما وجهت أمانة منطقة الرياض المجمعات التجارية (المولات) بوضع معقمات في دورات المياه وفي أنحاء المجمعات.

وأضافت أمانة منطقة الرياض أنها أكدت على مقدمي الغذاء في المطاعم ارتداء الكمامات، وكذلك الأمر على العاملين في محلات الحلاقة، حيث تم توجيههم بارتداء الكمامات والقفازات.

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