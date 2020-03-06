فيديو.. أمير عسير للمحافظين والمسؤولين : في كل أعمالنا ممنوع الذبائح

المواطن - حسن عسيري - أبها

وجّه أمير عسير، الأمير تركي بن طلال كافة المحافظين وكافة قطاعات الدولة في منطقة عسير بعدم الإسراف في الذبائح في الاجتماعات والزيارات الرسمية.

وقال أمير عسير أمس خلال ندوة اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي والتي أقيمت على مسرح طلال مداح بمركز الملك فهد الثقافي : الذبائح في كل أعمالنا ممنوعة “ما فيه ذبايح”.

وقال أمير عسير : من يسعى لجمع الأموال وإرهاق الناس بالمبالغ دون أمر منه، سيحال للنيابة العامة لأخذ الجزاء الرادع كما وجّه بمنع أي جهة تسعى لجمع الأموال خارج إطار لجان الإصلاح التي تعمل تحت مظلة إمارة منطقة عسير الرسمية.

كما شهد اللقاء أمس توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في إمارة المنطقة ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحضور أمين عام المركز عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، وذلك على هامش اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير.

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