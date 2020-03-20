فيديو.. أهالي جازان يلتزمون بالإجراءات الاحترازية والكورنيش خير دليل

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الجمعة، خلو حدائق وممشى الكورنيش الشمالي في مدينة جازان من المتنزهين، وذلك التزامًا من الأهالي بالإجراءات الاحترازية وتفهمًا للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، وسط جهود جبارة يبذلها أفراد الجهات الأمنية وموظفو الأمن والسلامة بأمانة جازان؛ لمنع كل من يخالف تلك الإجراءات الاحترازية.