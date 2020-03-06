فيديو.. إعادة فتح بوابات الحرمين بعد إغلاقها مؤقتًا

المواطن - مكة المكرمة

تم فتح المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل موعد أذان الفجر طبقًا للمواعيد الجديدة التي أعلنتها رئاسة الحرمين ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وتنص التعليمات الجديدة إلى أنه يتم إغلاق الحرمين بعد أذان العشاء بساعة على أن يتم إعادة فتحهما قبل الفجر بساعة واحدة.

وهذه الإجراءات هي احترازات مؤقتة لتسهيل عملية تعقيم الحرمين في غير أوقات الصلاة.

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