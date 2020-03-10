فيديو.. الجامعة الإلكترونية تنشئ موقعاً لخدمة المنصة التعليمية بلاك بورد

المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية بلاك بورد (Blackboard) تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، القاضية بتعليق الدراسة في السعودية، والتوجُّه إلى التعليم الإلكتروني.

فيديو | لجامعة الإلكترونية تنشئ موقعًا إلكترونيًّا لخدمة التعليم عبر المنصة التعليمية#الإخبارية pic.twitter.com/S48Y1ibmDZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2020

وأوضحت الجامعة أنه جرى تطوير محتوى الموقع، وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجَّهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة، وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/ 7، المقدَّم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية”.

ويمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قِبل الجامعة”. مشيرًا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية (مجانية) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.

وتتيح الجامعة السعودية الإلكترونية جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًّا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

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