فيديو.. الربيعة: سنتخذ أية إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين
أكد أن السيطرة ممكنة إذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية

فيديو.. الربيعة: سنتخذ أية إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين

2020/03/16
الساعة 4:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توفيق الربيعة
المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة سوف تتخذ أية إجراءات تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا في المملكة.

وقال الربيعة خلال المؤتمر الصحفي اليومي لتقييم الوضع في المملكة: إن 18 جهة حكومية تجتمع لدراسة وتقييم الوضع وتقديم أية إجراءات لضمان سلامة المواطن والمقيم.

وقال الربيعة إن المملكة حريصة جدًا على مقاومة انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات، معبرًا عن تفاؤله بالسيطرة على الفيروس إذا تم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلنتها المملكة.

وأشار الربيعة إلى أنه تم تعافي 6 حالات من بين المصابين في المملكة.

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