فيديو.. الربيعة: سنتخذ أية إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين

— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 16, 2020

وقال الربيعة خلال المؤتمر الصحفي اليومي لتقييم الوضع في المملكة: إن 18 جهة حكومية تجتمع لدراسة وتقييم الوضع وتقديم أية إجراءات لضمان سلامة المواطن والمقيم.

فيديو | وزير #الصحة: بتعاون الجميع نستطيع السيطرة على الوضع الصحي لتحقيق مستهدفات السلامة التي نطمح لها#كلنا_مسؤولون #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/gaTf4l3bng — صحيفة المواطن (@almowatennet) March 16, 2020

وقال الربيعة إن المملكة حريصة جدًا على مقاومة انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات، معبرًا عن تفاؤله بالسيطرة على الفيروس إذا تم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلنتها المملكة.

وأشار الربيعة إلى أنه تم تعافي 6 حالات من بين المصابين في المملكة.

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