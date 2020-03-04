فيديو.. الربيعة يكشف تطورات حالة مصاب كورونا

المواطن - الرياض

طمأن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجميع على صحة المصاب بفيروس كورونا مشيرًا إلى أن حالته مستقرة ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات.

#عاجل_السعودية | معالي #وزير_الصحة د. توفيق الربيعة: المواطن الذي أصيب بفيروس #كورونا الجديد COVID19 حالته مستقرة ونتابعها باهتمام، وتم حصر جميع المخالطين بالمريض وعددهم 70 شخص، منهم 51 عيناتهم سلبية، وننتظر نتيجة البقية.#السعودية pic.twitter.com/wIYwE8IsUA — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 4, 2020

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم : إن المواطن الذي أصيب بفيروس كورونا الجديد COVID19 حالته مستقرة ونتابعها باهتمام، وتم حصر جميع المخالطين بالمريض وعددهم 70 شخصًا، منهم 51 عيناتهم سلبية، وننتظر نتيجة البقية.

وكانت الصحة أعلنت أول أمس عن تسجيل أول حالة كورونا وتعود لمواطن قدم من إيران عن طريق البحرين لكن لم يفصح بذلك عند المنفذ.

ومن جهة أخرى تواصل وزارة الصحة تعزيز إجراءاتها الاحترازية في مركز المراقبة الصحية في المنافذ البرية؛ سعيًا للتصدي لفيروس كورونا المستجد ” COVID19 “، حيث تتم مناظرة ومسح جميع القادمين عبر هذه المنافذ من الدول التي ظهرت بها حالات مؤكدة.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، والتي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ” saudi cdc “.

كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزليًا أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.

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