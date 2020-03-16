فيديو.. الزعاق: غدًا أول موسم الحميمين

المواطن - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن غدًا هو أول موسم الحميمين، واليوم هو آخر العقارب.
اليوم:
آخر العقارب
وغداً :
أول موسم الحميمين
وسمي بذلك لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض
ومدته 26 يوماً
النجم الأول آخر الربيع الحار
النجم الثاني أول الصيف البارد pic.twitter.com/MRbJ2ZfuAL
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 16, 2020
وتابع أن موسم الحميمين سمي بذلك لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض ومدته 26 يومًا.
وتابع أن الحميمين نجمان؛ النجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني هو أول نجوم الصيف الحار.
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