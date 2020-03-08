فيديو.. السديس: ما يحدث ابتلاء وإغلاق الحرم المكي مرحلة مؤقتة

المواطن - مكة المكرمة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن ما يحدث من أوبئة وأمراض هو ابتلاء واختبار من عند الله تعالى؛ لنعود إليه، ومن واجب العباد أن يكونوا دائمًا متعلقين بالله عز وجل، ويجب ألا يغيب عنهم قضاء الله وقدره، وعليهم الرجوع إليه والدعاء أن يصرف عن المسلمين هذه الأمراض والأوبئة.

وتابع السديس خلال كلمته في الحرم المكي حول الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لمكافحة فيروس كورونا، أن حكومة المملكة أخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع الأوبئة أن تنتشر في البلاد، وهو إجراء احترازي عظيم مبارك يشف ويجسد حرص حكومة المملكة على خدمة الحرمين والمعتمرين والزوار، ومع الاتكال على الله فلا هلع ولا جزع مع الأخذ بالأسباب بما جاءت به الشريعة وتدل عليه الشؤون الشرعية.

وأضاف أن الوقاية خير من العلاج، ومما اتخذ من إجراءات لسد الوباء أن يُغلق الحرم ليلًا هي مرحلة مؤقتة، وخلال أيام قريبة ستعود الأمور كما هي عليه، مشددًا على أنها إجراءات تقتضيها الشريعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الأسباب، والحجر الصحي والوقائي مما جاءت به الشريعة.

وشدد الشيخ السديس على أنه من حق المملكة ومن رسالتها أن تعنى بخدمة الحرمين وقاصديهما، وأخذ التدابير أمام المرض لفترة محددة، أرجو الله ألا تطول.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر