فيديو .. الشلهوب يقبل تحدي غوميز ويُرسل رسالة خاصة له

وكان غوميز نشر فيديو له أول أمس الخميس وهو يُنظف منزله، كما دعا الجميع للبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من كورونا.

ويتصدر نادي الهلال حاليًّا المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يُفكر في اعتماد نظام المربع الذهبي عكس ما قيل عنه في الفترة الأخيرة.

ولا يفكر اتحاد القدم في إلغاء مسابقة الدوري، مما يُمثل خبرًا سارًّا للفريق الهلالي، الذي سيسعى بكل قوة للمنافسة والبقاء في الصدارة للظفر باللقب، كذلك عدم تطبيق نظام المربع الذهبي سيمثل صدمة لنادي النصر، وذلك بعد أن طالب به الصرامي إضافة لبعض الإعلاميين المتابعين للشأن النصراوي.

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