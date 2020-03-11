فيديو.. الصحة تنفي معلومات بعض المشاهير عن حالات كورونا بالمملكة
أكدت أن المصابين 21 ويتم التعامل بشفافية

فيديو.. الصحة تنفي معلومات بعض المشاهير عن حالات كورونا بالمملكة

2020/03/11
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد العبدالعالي
المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تم تداوله من قبل بعض مشاهير التواصل حول إصابة 600 حالة بفيروس كورونا في السعودية.

وقال العبدالعالي إن السعودية لا يوجد بها سوى الـ21 حالة التي تم الإعلان عنها مشيرًا إلى أنه يتم الإفصاح بكل شفافية عن آخر التطورات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه تم فحص أكثر من 800 شخص من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه جارٍ توسعة دائرة فحص المخالطين لما يصل إلى ألف شخص.

وتابع خلال المؤتمر الصحي الذي عُقد اليوم أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج بشكل دقيق فيما تمم عملية تقصي المخالطين باستمرار لافتًا إلى أنه تم عمل إجراءات الفحص لحوالي 3500 شخص فيما تم الحجر الصحي على 2500 شخصًا وتم تطبيق الإجراءات على أكثر من 540 ألف شخص عبر المنافذ.

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