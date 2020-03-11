فيديو.. الصحة تنفي معلومات بعض المشاهير عن حالات كورونا بالمملكة

المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تم تداوله من قبل بعض مشاهير التواصل حول إصابة 600 حالة بفيروس كورونا في السعودية.

فيديو | متحدث #الصحة ينفي ما نشر من قبل بعض المشاهير حول ارتفاع إصابات #فيروس_كورونا في #المملكة.. ويؤكد: ننشر الإحصائيات بشفافية ووضوح#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/ATlGmMseJL — صحيفة المواطن (@almowatennet) March 11, 2020

وقال العبدالعالي إن السعودية لا يوجد بها سوى الـ21 حالة التي تم الإعلان عنها مشيرًا إلى أنه يتم الإفصاح بكل شفافية عن آخر التطورات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه تم فحص أكثر من 800 شخص من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه جارٍ توسعة دائرة فحص المخالطين لما يصل إلى ألف شخص.

وتابع خلال المؤتمر الصحي الذي عُقد اليوم أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج بشكل دقيق فيما تمم عملية تقصي المخالطين باستمرار لافتًا إلى أنه تم عمل إجراءات الفحص لحوالي 3500 شخص فيما تم الحجر الصحي على 2500 شخصًا وتم تطبيق الإجراءات على أكثر من 540 ألف شخص عبر المنافذ.

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