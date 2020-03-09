فيديو.. الصحة: كل المصابين بكورونا حالتهم مستقرة باستثناء الأمريكي

المواطن - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالة المصابين بفيروس كورونا في المملكة مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة المواطن الأمريكي الذي يعاني من مضاعفات أمراض أخرى.
فيديو عاجل | #الصحة: حالة المصابين بفيروس #كورونا مطمئنة ومستقرة باستثناء أمريكي حالته حرجة#الإخبارية pic.twitter.com/SH1Vau6QB9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 9, 2020
وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن المملكة تطبق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بفحص القادمين إلى المملكة وإجراءات العزل والحجر الصحي.
ونفى متحدث الصحة الصور التي تم تداولها لمخيمات زعم البعض أنها للحجر الصحي في المملكة مشيرًا إلى أن العزل الصحي يتم في مستشفيات مجهزة بأعلى التجهيزات.
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