فيديو.. الصحة: كل المصابين بكورونا حالتهم مستقرة باستثناء الأمريكي

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالة المصابين بفيروس كورونا في المملكة مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة المواطن الأمريكي الذي يعاني من مضاعفات أمراض أخرى.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن المملكة تطبق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بفحص القادمين إلى المملكة وإجراءات العزل والحجر الصحي.

ونفى متحدث الصحة الصور التي تم تداولها لمخيمات زعم البعض أنها للحجر الصحي في المملكة مشيرًا إلى أن العزل الصحي يتم في مستشفيات مجهزة بأعلى التجهيزات.

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