فيديو.. الطريقة المثلى لغسل اليد

المواطن -الرياض

أوضحت وزارة الصحة الطريقة المثلى لغسل اليدين وحماية الجسم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

كيف تغسل يدك؟

شاهد المقارنة بين طرق الغسل والتعقيم ونظافة اليد بعدها.#الوقاية_من_كورونا pic.twitter.com/46MCY1L7wf — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 11, 2020

وأظهر مقطع فيديو للصحة عبر تويتر، الطريقة المثلى لغسل اليدين مع مقارنة بين طرق الغسل والتعقيم ونظافة اليد بعدها.

وهناك 7 طرق لعمل هذا الإجراء السليم حيث يجب توزيع الصابون على اليدين ودعك الراحتين، وفرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع، إضافة إلى وضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع، وكذلك فرك الإبهام، وفرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليسرى، وكذلك تجفيف اليدين.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

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