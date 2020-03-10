فيديو.. الفراج ينتقد المطالبين بإيقاف دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي وليد الفراج مطالبة البعض بتأجيل منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، مؤكدًا عدم وجود أسباب منطقية لإيقافه.

بعيدًا عن الميول والتعصب الرياضي ، الا ترى ان مجرد الحديث عن ايقاف السباق نحو الدوري في هذا التوقيت هو "انتهازية" لا اخلاقية ؟ https://t.co/Avw5Ga2Zuv#خفف_تعصبك #وليد_الفراج pic.twitter.com/Mz5N8bH16H — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 10, 2020

ونشر الفراج فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “بعيدًا عن الميول والتعصب الرياضي، ألا ترى أن مجرد الحديث عن إيقاف السباق نحو الدوري في هذا التوقيت، هو انتهازية لا أخلاقية؟!”.

وقال وليد الفراج في مقطع الفيديو: “انتشرت في اليومين الماضيين مطالبات بإيقاف الدوري.. المباريات تقام بدون جمهور الآن، لماذا نوقف الدوري وتحديدًا في هذا التوقيت؟!”.

وتابع حديثه قائلًا: “لا قدر الله لو ارتفع عدد الإصابات (بفيروس كورونا) ووقع السيناريو الأسوأ، ستكون المطالبة بإيقاف المسابقة منطقية، لكن الآن لماذا؟!”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أتفهم أن تكون هذه المطالبات لأسباب صحية، لكن أن تطلب إيقاف الدوري، خاصة من جانب جماهير بعض الفرق التي ليست في الوضع المناسب الذي تُريده.. فهذا تداخل بين الميول والرغبات والمطالبات، وهو وضع ليس منطقيًّا”.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت قبل عدة أيام عن عدم حضور الجماهير في المناسبات الرياضية حتى إشعار آخر؛ وذلك تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

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