فيديو .. الملك سلمان لـ الشعب: تعودتم مني على الصراحة.. مرحلة صعبة وستمضي
بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب

فيديو .. الملك سلمان لـ الشعب: تعودتم مني على الصراحة.. مرحلة صعبة وستمضي

2020/03/19
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
24
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المواطن - الرياض

طمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشعب رغم صعوبة هذه المرحلة، بأننا سنتجاوزها بالإيمان والتوكل على الله.

وقال الملك سلمان في كلمته للشعب : “لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله”.

وأضاف الملك سلمان: “أقول لكم أيضًا، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة”.

وتابع الملك سلمان في كلمته: “لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله، وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير.. حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

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عبدالله
ضيف
عبدالله

حفظكم الله ذخرا لهذا الوطن ودينه وبارالله جهودكم انكم تبذلون جهدا عظيما لسلامة هذا الشعب والحفاظ عليه جزاكم الله خيرا على هذه الجهود الجبارة

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1 ساعة
ازهار الربيع
ضيف
ازهار الربيع

الله يحفظك يا ملكنا الغالي

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2 ساعة
الحربي
ضيف
الحربي

حفظه الله ورعاه وسدد على الدرب خطاه

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2 ساعة
الخيال
ضيف
الخيال

الله يطول بعمرك سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظك الله ورعاك
احبك ونفسي اسلم عليك وابوس كتفك
جميع ال سعود احبكم الله يدوم الخير لبلاد الحرمين الشريفين
والله يبعد عننا كل شر يارب العالمين ويحفظ جميع المسلمين
افديك بروحي ياسيدي
انا مواطن سعودي وافتخر

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2 ساعة
ابو يزن
ضيف
ابو يزن

حفظ الله ملكنا وشعبنا ودولتنا من كل مكروه واسأل الله ان من ارادنا بسوء ان الله يشغله في نفسه ويجعل تدميره تدميرا عليه

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3 ساعة
ابراهيم محزري
ضيف
ابراهيم محزري

نحنو معك في الرخا واشده الله يحفظك ولايحرمنا منك يا بابا سلمان باذن الله ترجع الأمور كما كان واحسن بالتوفيق ان شاء الله

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3 ساعة
الجنوبي
ضيف
الجنوبي

حفظك الله ياملكنا الغالي ملك الصدق والصراحه والانسانيه

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3 ساعة
ام البنات
ضيف
ام البنات

حفظ الله المملكة حكومة وشعبا

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3 ساعة
محمد عثمان
ضيف
محمد عثمان

حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه

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3 ساعة
ابو فارس
ضيف
ابو فارس

الله يبارك فيك يا سادة الملك سلمان

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3 ساعة
Omar
ضيف
Omar

الله يطول بعمرك وايخليك لنا وايطول بعمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وربي يبعد عنكم شر هذه المرحله وتبقى المملكه أمن وامان لشعبها وسائر العالم الاسلامي

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3 ساعة
أبو فُرات العبساني
ضيف
أبو فُرات العبساني

كلمات جميلة ، جائت حاملة مشاعر ومودة قائدٍ إعتاد على مصارحة رعاياه الأوفياء بما يستجد من ظروف كان من واجبه كولي أمر أن يفعل ما فعل ، لا شك أن الهواجس والمخاوف تحيط ببني الإنسان في هكذا أمور لم تكن في الحسبان ، لكن وعي ساكنة هذه الأرض قد جُبلوا على الفهم والإدراك بما يحيط بهم ، لله الحمد والمِنّة قد حبىالله ولاة الأمر مكانة تجعل المواطنين في عهودهم المتتالية بالخير والنماء ، في أمن وأمان وشعور تختزله مشاعرهم ، الملك سلمان يحمل قلباً بحجم أمة لا تنتظر منه غير الحب ثم الحب ولا شيء غير الحب ، في صوته… قراءة المزيد ..

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3 ساعة
احمد ال حسن
ضيف
احمد ال حسن

حفظ الله حكومتنا الرشيده وحفظ علينا امننا وحماء الله بلادنا من وباء وبلاء

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4 ساعة
ميمو
ضيف
ميمو

نحن معك بالسراء والضراء يامليكنا الغالي

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4 ساعة
الهام المكينه
ضيف
الهام المكينه

الله يحفظك لنا يطول في عمرك بابا سلمان ويخليك ذخر لنا 🙌🙌♥️

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4 ساعة
ام عدنان
ضيف
ام عدنان

الله يحفظةلنايارب من كل مكروة

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4 ساعة
فايز الثقفي
ضيف
فايز الثقفي

الله يحفظك ويرعاك يا ابو فهد وكلنا معكم قلب وقالب على الحلوه والمره سيروا بحفظ الله

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4 ساعة
أفراح الشراري
ضيف
أفراح الشراري

الله يحفظك ياملكنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظ دولتنا الحبيبه أن شاء الله أن الله يبعد عنا هذا الوباء يبلغ لنا شهر رمضان ووحنا بأفضل حال. ❤️💚🇸🇦

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4 ساعة
عبدةعلاالله
ضيف
عبدةعلاالله

ملك الانسانيه

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5 ساعة
سميرة العايش
ضيف
سميرة العايش

حفظ الله ملكنا وقائد مسيرتنا .. اللهم أمده بالصحة والعافية وأحسن اليه يارب وأسعده .. امين
احبك بابا سلمان 💚 كفيت ووفيت .. لا حرمنا الله منك ولا من حكومتنا الرشيدة ..امين
شكرا وزارة الصحة ..
شكرا لله أنكم ولاة امرنا .. شكرا لله اني سعودية ولي الفخر ..
نحن بعون الله قد المسؤولية من اجلك يا وطن .. جالسون بالبيت 🏡
كم احبك يا بلادي 💚🇸🇦💚

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5 ساعة
نوره العتيبي
ضيف
نوره العتيبي

نحن معك ملكنا الغالي في السراء والضراء

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2 ساعة
سالفة زمن
ضيف
سالفة زمن

أدام لنا أمننا وأماننا… وحفظ الله المسلمين من كل سوء
وحفظ ولاة أمرنا وأمدهم الله بعون منه… ووفقهم لما يرضيه عنهم

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1 ساعة
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