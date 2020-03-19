فيديو .. الملك سلمان لـ الشعب: تعودتم مني على الصراحة.. مرحلة صعبة وستمضي

طمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشعب رغم صعوبة هذه المرحلة، بأننا سنتجاوزها بالإيمان والتوكل على الله.
وقال الملك سلمان في كلمته للشعب : “لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله”.
فيديو | #الملك_سلمان: نعيش في مرحلة صعبة بتاريخ العالم لكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمضي رغم قسوتها ومرارتها #الإخبارية pic.twitter.com/Mxujl5ghSN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 19, 2020
وأضاف الملك سلمان: “أقول لكم أيضًا، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة”.
وتابع الملك سلمان في كلمته: “لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله، وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير.. حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
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حفظكم الله ذخرا لهذا الوطن ودينه وبارالله جهودكم انكم تبذلون جهدا عظيما لسلامة هذا الشعب والحفاظ عليه جزاكم الله خيرا على هذه الجهود الجبارة
الله يحفظك يا ملكنا الغالي
حفظه الله ورعاه وسدد على الدرب خطاه
الله يطول بعمرك سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظك الله ورعاك
احبك ونفسي اسلم عليك وابوس كتفك
جميع ال سعود احبكم الله يدوم الخير لبلاد الحرمين الشريفين
والله يبعد عننا كل شر يارب العالمين ويحفظ جميع المسلمين
افديك بروحي ياسيدي
انا مواطن سعودي وافتخر
حفظ الله ملكنا وشعبنا ودولتنا من كل مكروه واسأل الله ان من ارادنا بسوء ان الله يشغله في نفسه ويجعل تدميره تدميرا عليه
نحنو معك في الرخا واشده الله يحفظك ولايحرمنا منك يا بابا سلمان باذن الله ترجع الأمور كما كان واحسن بالتوفيق ان شاء الله
حفظك الله ياملكنا الغالي ملك الصدق والصراحه والانسانيه
حفظ الله المملكة حكومة وشعبا
حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه
الله يبارك فيك يا سادة الملك سلمان
الله يطول بعمرك وايخليك لنا وايطول بعمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وربي يبعد عنكم شر هذه المرحله وتبقى المملكه أمن وامان لشعبها وسائر العالم الاسلامي
كلمات جميلة ، جائت حاملة مشاعر ومودة قائدٍ إعتاد على مصارحة رعاياه الأوفياء بما يستجد من ظروف كان من واجبه كولي أمر أن يفعل ما فعل ، لا شك أن الهواجس والمخاوف تحيط ببني الإنسان في هكذا أمور لم تكن في الحسبان ، لكن وعي ساكنة هذه الأرض قد جُبلوا على الفهم والإدراك بما يحيط بهم ، لله الحمد والمِنّة قد حبىالله ولاة الأمر مكانة تجعل المواطنين في عهودهم المتتالية بالخير والنماء ، في أمن وأمان وشعور تختزله مشاعرهم ، الملك سلمان يحمل قلباً بحجم أمة لا تنتظر منه غير الحب ثم الحب ولا شيء غير الحب ، في صوته… قراءة المزيد ..
حفظ الله حكومتنا الرشيده وحفظ علينا امننا وحماء الله بلادنا من وباء وبلاء
نحن معك بالسراء والضراء يامليكنا الغالي
الله يحفظك لنا يطول في عمرك بابا سلمان ويخليك ذخر لنا 🙌🙌♥️
الله يحفظةلنايارب من كل مكروة
الله يحفظك ويرعاك يا ابو فهد وكلنا معكم قلب وقالب على الحلوه والمره سيروا بحفظ الله
الله يحفظك ياملكنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظ دولتنا الحبيبه أن شاء الله أن الله يبعد عنا هذا الوباء يبلغ لنا شهر رمضان ووحنا بأفضل حال. ❤️💚🇸🇦
ملك الانسانيه
حفظ الله ملكنا وقائد مسيرتنا .. اللهم أمده بالصحة والعافية وأحسن اليه يارب وأسعده .. امين
احبك بابا سلمان 💚 كفيت ووفيت .. لا حرمنا الله منك ولا من حكومتنا الرشيدة ..امين
شكرا وزارة الصحة ..
شكرا لله أنكم ولاة امرنا .. شكرا لله اني سعودية ولي الفخر ..
نحن بعون الله قد المسؤولية من اجلك يا وطن .. جالسون بالبيت 🏡
كم احبك يا بلادي 💚🇸🇦💚
نحن معك ملكنا الغالي في السراء والضراء
أدام لنا أمننا وأماننا… وحفظ الله المسلمين من كل سوء
وحفظ ولاة أمرنا وأمدهم الله بعون منه… ووفقهم لما يرضيه عنهم
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