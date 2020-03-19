فيديو .. الملك سلمان لـ الشعب: تعودتم مني على الصراحة.. مرحلة صعبة وستمضي

طمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشعب رغم صعوبة هذه المرحلة، بأننا سنتجاوزها بالإيمان والتوكل على الله.
وقال الملك سلمان في كلمته للشعب : “لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله”.
فيديو | #الملك_سلمان: نعيش في مرحلة صعبة بتاريخ العالم لكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمضي رغم قسوتها ومرارتها #الإخبارية pic.twitter.com/Mxujl5ghSN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 19, 2020
وأضاف الملك سلمان: “أقول لكم أيضًا، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة”.
وتابع الملك سلمان في كلمته: “لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله، وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير.. حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
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الحمد لله رب العالمين
نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ضافيةموجهةالي الشعب السعودي الكريم وبصراحته المعهودة حول مستجدات الأوضاع في أزمة فايروس كورونا والتدابير الاحترازية لمكافحة الوباء العالمي بارك الله فيكم وسمعاً وطاعة سيدي الملك وكلنامعك ياخادم الحرمين الشريفين تحياتي وتقديري لكم محبكم المخلص أحمد بن عبدالله بن ردن البداح تلميذسماحةالمفتي العام للمملكة العربية السعودية بكلية الشريعة بالرياض مستشار شرعي
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