فيديو.. انهيار فندق يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا بالصين

المواطن - متابعة
علق نحو 70 شخصًا تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين السبت، وفق ما أفاد مسؤولون.
وانهار فندق “شنجيا” في مدينة تشوانتشو اليوم، وتم إنقاذ نحو 23 شخصًا بعد نحو ساعة ونصف على وقوع الحادثة، وفق بيان للحكومة المحلية.
وأعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وسرعان ما انتقل الفيروس القاتل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
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ضيف
لا احد يصدق ان هذا انتفام رباني رهيب من كل البشريه الظالمه والكافره
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