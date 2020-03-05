فيديو.. بلجيكي يحصل على الإقامة المميزة : الأمان دفعني للاستقرار في المملكة

فيديو.. بلجيكي يحصل على الإقامة المميزة : الأمان دفعني للاستقرار في المملكة

2020/03/05
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف المستشار القانوني البلجيكي، حمدان بيير عن طموحه وخططه المستقبلية بعد حصوله على الإقامة المميزة.

وقال حمدان : “عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ولكن الفارق الذي لمسته في الشعور بالأمان، دفعني للاستقرار في المملكة، والتخطيط لمستقبل أسرتي”.
وتابع أنه صار بمقدوره امتلاك المشروعات والتخطيط لمستقبله ولأسرته داخل المملكة لما بها من فرص استثمارية.

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