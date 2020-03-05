فيديو.. بلجيكي يحصل على الإقامة المميزة : الأمان دفعني للاستقرار في المملكة

المواطن - الرياض

كشف المستشار القانوني البلجيكي، حمدان بيير عن طموحه وخططه المستقبلية بعد حصوله على الإقامة المميزة.

بعد حصوله على #الإقامة_المميزة..

المستشار القانوني حمدان بيير من بلجيكا:

"عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ولكن الفارق الذي لمسته في الشعور بالأمان، دفعني للاستقرار في المملكة، والتخطيط لمستقبل أسرتي". pic.twitter.com/WJWcwFbjgv — الإقامة المميزة| Premium Residency (@SaudiPRCen) March 5, 2020

وقال حمدان : “عشت في بلدان مختلفة حول العالم، ولكن الفارق الذي لمسته في الشعور بالأمان، دفعني للاستقرار في المملكة، والتخطيط لمستقبل أسرتي”.

وتابع أنه صار بمقدوره امتلاك المشروعات والتخطيط لمستقبله ولأسرته داخل المملكة لما بها من فرص استثمارية.

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