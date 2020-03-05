فيديو.. تبادل اللكمات في برلمان تركيا بسبب مقتل الجنود في إدلب

المواطن - متابعة

تبادل أعضاء البرلمان التركي، أمس الأربعاء، اللكمات أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة اتهم فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.

ووثقت مقاطع فيديو عبر “تويتر”، تبادل العشرات من النواب اللكمات من فوق الطاولات والمقاعد، فيما حاول آخرون التدخل لفض النزاع.

TBMM'deki oturum sırasında vekiller birbirine girdi. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavganın CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında yaşandığı belirtildi pic.twitter.com/bVxWnp3ExY — Sözcü (@gazetesozcu) March 4, 2020

ووجه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنجين أوزكوك، اتهامات لأردوغان، خلال مؤتمر صحفي، وفي سلسلة تغريدات على “تويتر” بعدم احترام الجنود الذين قتلوا الأسبوع الماضي في سوريا، بحسب “رويترز”.

TBMM'de yumruklu oturum! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi. pic.twitter.com/hkri8TdohK — FOX HABER (@FOXhaber) March 4, 2020

كما اتهم أوزكوك الرئيس التركي بعدم التحلي بالمسؤولية؛ بسبب إرساله القوات التركية إلى إدلب دون غطاء جوي.

ومن جهته ندد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بتصريحات النائب المعارض، وأشارت وكالة “الأناضول” التركية إلى أن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقًا للاشتباه بإهانة الرئيس.

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