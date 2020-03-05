فيديو.. تبادل اللكمات في برلمان تركيا بسبب مقتل الجنود في إدلب
اتهام أردوغان بعدم احترام الجنود الذين قتلوا في سوريا

فيديو.. تبادل اللكمات في برلمان تركيا بسبب مقتل الجنود في إدلب

2020/03/05
الساعة 7:13 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تبادل أعضاء البرلمان التركي، أمس الأربعاء، اللكمات أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة اتهم فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.

ووثقت مقاطع فيديو عبر “تويتر”، تبادل العشرات من النواب اللكمات من فوق الطاولات والمقاعد، فيما حاول آخرون التدخل لفض النزاع.

ووجه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنجين أوزكوك، اتهامات لأردوغان، خلال مؤتمر صحفي، وفي سلسلة تغريدات على “تويتر” بعدم احترام الجنود الذين قتلوا الأسبوع الماضي في سوريا، بحسب “رويترز”.

كما اتهم أوزكوك الرئيس التركي بعدم التحلي بالمسؤولية؛ بسبب إرساله القوات التركية إلى إدلب دون غطاء جوي.

ومن جهته ندد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بتصريحات النائب المعارض، وأشارت وكالة “الأناضول” التركية إلى أن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقًا للاشتباه بإهانة الرئيس.

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