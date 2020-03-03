فيديو.. تحية ووهان طريقة جديدة للمصافحة بـ الأقدام !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تخلى الناس في الصين عن المصافحة التقليدية وبدأوا في تحية بعضهم من خلال الأقدام؛ في محاولة لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتُظهر مقاطع الفيديو الشائعة، الصينيين وهم يستخدمون أقدامهم بحيث تلمس أحذيتهم أحذية الآخرين أثناء اللقاء، وسُمي الشكل الجديد بـ تحية ووهان، نسبةً إلى المدينة الصينية مركز تفشي المرض.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو الشائعة رجلًا يرتدي قناعًا للوجه يخرج من مركبته لمقابلة عدة أشخاص، لكن عندما مدّ أحد ضيوفه يده للمصافحة، أشار إليه بالتوقف، ثم تبادل الاثنان تحية ووهان من خلال لمس الحذاء مرتين، مرة بالقدم اليمنى وأخرى باليسرى.

ونال ابتكار المصافحة الجديد إشادة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وقال أحدهم: هؤلاء الناس مبدعون للغاية !

والشعب الصيني ليس الوحيد الذين تبنى طريقة ترحيب ووهان، في إيران أيضًا استخدموا نفس الفعل، وكذلك في لبنان.

ونشر المغني اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على حسابه الرسمي يصافح المذيع ميشال أبو سليمان بـ تحية ووهان وهما يتصافحان بـ الأقدام، وعلق قائلًا: أيام كورونا !

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