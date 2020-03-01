فيديو .. تصريح نجم الاتحاد السابق عن التحكيم يُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

فجر عبدالله فوال مهاجم نادي الاتحاد السابق، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن طلب غريب وُجه له من قبل أحد الحكام في إحدى مباريات الاتحاد عندما كان لاعبًا.

وتحدث عبدالله فوال لبرنامج ” الوقت الإضافي” على قناة 22 الفضائية قائلًا: “في مرة كنت ألعب مع الاتحاد، وجاء حكم المباراة وقال لي متى سأُسجل فقلت له إن شاء الله قريبًا، قال لي ادخل منطقة جزاء الخصم وألقي بنفسك، وسأحسب لك ركلة جزاء”.

أثار تصريح فوال الجدل بين بعض من مشجعي نادي الهلال عبر موقع “تويتر” حيث قالوا بأن كل ما قيل حول أن الهلال يستفيد من التحكيم ما هي إلا أكذوبة، قائلين بأن الفساد التحكيمي تتعرض له كل الأندية.

وأضاف بعض من مشجعي نادي الهلال أنه لن يتكلم أي شخص على تصريح فوال كونه لم يكن لاعبًا هلاليًا، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن فوال لو كان صرّح بمثل هذا التصريح وهو لاعب في الهلال لانقلبت الدنيا رأسًا على عقب.

وانتقد بعض من الإعلاميين النصراويين مؤخرًا مثل عبدالله بن زنان وعبدالعزيز المريسل، استفادة نادي الهلال من أخطاء التحكيم وتقنية الـVAR التي ظهرت في مباراة التعاون يوم الخميس الماضي بالجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر