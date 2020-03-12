فيديو.. توضيح من الشؤون الإسلامية بشأن فتح المساجد المهيأة لصلاة الجمعة
حرصًا على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية

فيديو.. توضيح من الشؤون الإسلامية بشأن فتح المساجد المهيأة لصلاة الجمعة

2020/03/12
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، لشؤون المساجد الشيخ د. محمد بن صالح بن سعيد أن قرار فتح المساجد المهيأة لصلاة الجمعة والقريبة من الجوامع المزدحمة، يأتي ضمن التعميم الصادر من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وذلك ضمن قرارات الوزارة للحرص على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.

وأضاف أن القرار يتيح إقامة صلاة الجمعة في الجوامع القريبة من المساجد الكبيرة المزدحمة بهدف تقليل الازدحام في هذه المساجد الكبيرة، ويتم ذلك بالتنسيق مع فروع الوزارة على مستوى المملكة.

وتابع الشيخ ابن سعيد أنه تم تحديد الجوامع التي يلاحظ فيها ازدحام المصلين وتحديد المساجد القريبة لها والتي تتحقق فيها الشروط الإجرائية اللازمة لأداء شعيرة الجمعة والتحقق من الشروط اللازمة لخطبة الجمعة.

وقامت فروع الوزارة بإبلاغ أئمة المساجد القريبة من هذه الجوامع لإقامة صلاة الجمعة وإبلاغ المصلين بأنها ستقام بها صلاة الجمعة ابتداءً من الغد.

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