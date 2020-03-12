فيديو.. توضيح من الشؤون الإسلامية بشأن فتح المساجد المهيأة لصلاة الجمعة

المواطن - الرياض

أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، لشؤون المساجد الشيخ د. محمد بن صالح بن سعيد أن قرار فتح المساجد المهيأة لصلاة الجمعة والقريبة من الجوامع المزدحمة، يأتي ضمن التعميم الصادر من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وذلك ضمن قرارات الوزارة للحرص على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.

وكيل الوزارة لشؤون المساجد الشيخ د.محمد بن صالح بن سعيد يوضح عبر #السعودية قرار فتح المساجد المهيأة لصلاة الجمعة وقريبة من الجوامع المزدحمة. pic.twitter.com/5M1jfEiUyN — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) March 12, 2020

وأضاف أن القرار يتيح إقامة صلاة الجمعة في الجوامع القريبة من المساجد الكبيرة المزدحمة بهدف تقليل الازدحام في هذه المساجد الكبيرة، ويتم ذلك بالتنسيق مع فروع الوزارة على مستوى المملكة.

وتابع الشيخ ابن سعيد أنه تم تحديد الجوامع التي يلاحظ فيها ازدحام المصلين وتحديد المساجد القريبة لها والتي تتحقق فيها الشروط الإجرائية اللازمة لأداء شعيرة الجمعة والتحقق من الشروط اللازمة لخطبة الجمعة.

وقامت فروع الوزارة بإبلاغ أئمة المساجد القريبة من هذه الجوامع لإقامة صلاة الجمعة وإبلاغ المصلين بأنها ستقام بها صلاة الجمعة ابتداءً من الغد.

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