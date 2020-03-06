فيديو.. خطيب الحرم المكي: الإجراءات الاحترازية المؤقتة توافق نصوص الشريعة

المواطن - مكة المكرمة

أكد إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبدالله الجهني أن الإجراءات الاحترازية المؤقتة بالحرم المكي والمسجد النبوي للحد من انتشار فيروس كورونا هي إجراءات مباركة متوافقة مع نصوص الشريعة.

وقال الجهني في خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام إن قرار الحكومة السعودية يأتي من منطلق حرصها على حماية أرواح المعتمرين والزوار والحفاظ على سلامتهم مشيرًا إلى أن حفظ الأرواح من مسؤوليات الحاكم الكبرى، وله تقدير ذلك بعد سؤال أهل العلم.

وكان المملكة قررت تعليق العمرة والزيارة مؤقتًا كما قررت أن يتم إغلاق الحرمين بعد ساعة من صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لتسهيل عملية التعقيم في غير أوقات الصلاة.

وبين الدكتور الجهني أن القواعد التي يقوم عليها الشكر خمس: أولها خضوع الشاكر للمشكور . ثانيها حبه له، ثالثها اعترافه بنعمته، رابعها الثناء عليه بها، خامسها لا يستعملها فيما يكره، فمتى فقد واحدة منها اختلت قاعدة من تلكم القواعد، وحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر, والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر, والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر, والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر, وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر, وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر، فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر لا ينحصر، والشكر قيد النعم وحافظها فإذا انفك هذا القيد ذهبت ولم ترجع، روى مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة, أي فُلُ ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخرلك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول:بلى, فيقول: أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا , فيقول : فإني أنساك كما نسيتني، ولقد شكر الله عز وجل عباده المحسنين وهو سبحانه غني عنهم فمن باب أولى أن يشكر العبد من أحسن إليه بالمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ).

وأردف إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله الجهني يقول من هذا المنطلق ياعبادالله جاءت الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله – بتعليق العمرة والزيارة مؤقتا للحد من انتشار هذا الوباء القاتل متوافقة مع نصوص الشريعة , فحفظ الأرواح من مسؤليات الحاكم الكبرى وله تقدير ذلك بعد سؤال أهل العلم والاختصاص، والواجب على المسلمين كافة التوكل على الله عزوجل والتضرع والالتجاء اليه بالدعاء أن يرفع عن خلقه ما نزل بهم فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل , قال تعالى :(قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم)

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