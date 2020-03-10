فيديو.. رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي بالرياض
كشف عن تلقيه رعاية صحية فائقة داخل فندق على نفقة المملكة

فيديو.. رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي بالرياض

2020/03/10
الساعة 6:29 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وثّق رجل أعمال سعودي جانبًا من إقامته داخل الحجر الصحي في المملكة عقب عودته من الخارج بعد زيارة عدة دول ظهر فيها فيروس كورونا.

وقال رجل الأعمال في مقطع فيديو إنه يقيم داخل فندق في الرياض على نفقة الدولة حيث تقدم له الرعاية الطبية الفائقة ويحظى بمعاملة راقية من قبل الطاقم الطبي المشرف على حالته.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 نصفهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار المصابين 47 عامًا، فيما تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين المباشرين.

ولفتت الصحة إلى أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز عددهم نصف مليون شخص.

ويتلقى المصابون العلاج في 3 مناطق هي الرياض والشرقية ومكة المكرمة.

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أبو عبدالرحمن
ضيف
أبو عبدالرحمن

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – : ومما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من كل شر : أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله التامات , من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء : ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) فقد جاءت الأحاديث دالة على أنها من أسباب العافية ، وهكذا : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا ومساء , فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاث مرات صباحا لم يضره شيء حتى يمسي… قراءة المزيد ..

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عبود
ضيف
عبود

شكرالك على اخلاقك وتواضعك
شافاك الله وعافاك

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