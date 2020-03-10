فيديو.. رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي بالرياض

وثّق رجل أعمال سعودي جانبًا من إقامته داخل الحجر الصحي في المملكة عقب عودته من الخارج بعد زيارة عدة دول ظهر فيها فيروس كورونا.
فيديو | رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي في #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/6Yvpfr7uAz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2020
وقال رجل الأعمال في مقطع فيديو إنه يقيم داخل فندق في الرياض على نفقة الدولة حيث تقدم له الرعاية الطبية الفائقة ويحظى بمعاملة راقية من قبل الطاقم الطبي المشرف على حالته.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 نصفهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار المصابين 47 عامًا، فيما تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين المباشرين.
ولفتت الصحة إلى أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز عددهم نصف مليون شخص.
ويتلقى المصابون العلاج في 3 مناطق هي الرياض والشرقية ومكة المكرمة.
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قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – : ومما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من كل شر : أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله التامات , من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء : ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) فقد جاءت الأحاديث دالة على أنها من أسباب العافية ، وهكذا : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا ومساء , فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاث مرات صباحا لم يضره شيء حتى يمسي… قراءة المزيد ..
شكرالك على اخلاقك وتواضعك
شافاك الله وعافاك
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