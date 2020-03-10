فيديو.. رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي بالرياض

المواطن - الرياض

وثّق رجل أعمال سعودي جانبًا من إقامته داخل الحجر الصحي في المملكة عقب عودته من الخارج بعد زيارة عدة دول ظهر فيها فيروس كورونا.

فيديو | رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي في #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/6Yvpfr7uAz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2020

وقال رجل الأعمال في مقطع فيديو إنه يقيم داخل فندق في الرياض على نفقة الدولة حيث تقدم له الرعاية الطبية الفائقة ويحظى بمعاملة راقية من قبل الطاقم الطبي المشرف على حالته.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 نصفهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار المصابين 47 عامًا، فيما تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين المباشرين.

ولفتت الصحة إلى أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز عددهم نصف مليون شخص.

ويتلقى المصابون العلاج في 3 مناطق هي الرياض والشرقية ومكة المكرمة.

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