فيديو.. رقصة كورونا لتعليم التطهير الصحيح لليدين تجتاح الإنترنت

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

شارك مستخدمو الإنترنت، مقطع فيديو لرقصة على أغنية فيتنامية تدور حول الوقاية من فيروس كورونا، وتحديدًا روتين غسل وتطهير اليدين بطريقة صحيحة.

ولم يكتف المستخدمون بمشاركة مقطع الفيديو وحسب، بل باتت الرقصة تحديًا جديدًا من تحديات تويتر وإنستقرام على غرار تحدي رقصة كيكي لمغني الراب الكندي درايك.

وأذاع مقدم البرنامج الحواري الأمريكي، الأسبوع الماضي هذا المساء Last Week Tonight، جون أوليفر، أغنية غسل اليدين والتي عُرفت باسم رقصة كورونا عبر برنامجه.

وأشاد المسؤولون الصحيون بهذه الأغنية الهادفة التي تحذر الجمهور من تفشي كورونا وتتميز بلحن PSA الجذاب.

وقال أوليفر: أحب الناس هذه الرقصة لدرجة أنه أصبحت تحديًا على موقع تيك توك.

وتقول كلمات الأغنية الفيتنامية: يجب أن نكون مسؤولين عن منع انتشار الفيروس، سنغسل أيدينا بهذه الطريقة، لا تلمس العينين والأنف والفم، ابتعد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب فيروس كورونا.

صمم راقص شهير في فيتنام يدعى كوانغ دانغ رقصة ممتعة مع تحركات تتطابق مع كلمات الأغنية، مما أدى إلى إثارة التحدي تحت هاشتاق Coronavirus Dance Challenge.

وتمت مشاركة الأغنية من قِبل منظمات عالمية معنية بالصحة مثل منظمة الهلال الأحمر والمعهد الوطني للصحة المهنية والبيئية واليونيسف أيضًا.

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