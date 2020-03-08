فيديو.. سيدة تطلق الزغاريد في الحرم المكي
فرحاً بفتح صحن المطاف

فيديو.. سيدة تطلق الزغاريد في الحرم المكي

2020/03/08
الساعة 11:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

لم تتمالك سيدة نفسها من الفرحة بفتح صحن المطاف بالحرم المكي، أمام الطائفین من غیر المعتمرين، حيث قامت بإطلاق “الزغاريد” بجوار الكعبة المشرفة.

ووثق مقطع فيديو متداول، السيدة وهي تحتفي بفتح الصحن بالزغاريد وتردد “ما شاء الله”، الأمر الذي لفت انتباه المحيطين بها من الطائفين.

يذكر أن رئاسة الحرمین الشريفین قد أعادت فتح صحن المطاف أمام الطائفین من غیر المعتمرين فجر أمس السبت، تنفیذاً للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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أبو محمد
ضيف
أبو محمد

قال تعالى
“وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ”

تعبر عن فرحها بالذكر والشكر والسجود
أما الزغاريد فهذا من جنس فعل المشركين
“وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية”

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