فيديو.. طالب صيني يعاني من التمييز العنصري بسبب كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أثار اندلاع فيروس كورونا الخوف بين البشر في جميع أنحاء العالم، ولبنان ليس استثناءً، ونشر الشاب الصيني، أمير وانغ، تجربته القاسية، حيث تعرض للتنمر والتمييز بسبب جنسيته.

ونشر أمير وانغ، طالب الأدب العربي في إحدى الجامعات اللبنانية منذ ستة أشهر، مقطع فيديو، تحدث فيه عن مدى حبه للبنان واستمتاعه بالعيش هناك، لكن منذ اندلاع فيروس كورونا تغير كل شيء.

وقال وانغ إنه تعرض للتنمر باستمرار لكونه صينيًا، مما جعل حياته اليومية شاقة، متابعًا: عندما أسير في شوارع بيروت أو صيدا، فإن الناس يخافون مني أو يتجنبونني أو يدعونني باسم كورونا، أستطيع أن أفهم خوفك من الفيروس، لكنني لا أتحمل هذا الكم من التحرش والتنمر، ما الذي تحصلون عليه من ذلك؟

وأضاف: الخوف الذي يغلب قدرتنا على التمييز بين الصواب والخطأ أمر خطير للغاية، الصين بالنسبة لما هي والدتنا، والآن هي مريضة، ونتمنى لها الشفاء العاجل، هل كنت ستتحمل السخرية من والدتك وهي مريضة؟.

واختتم قائلًا: كل من يفعل ذلك هو شخص بلا ضمير أو أخلاق.

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 86 ألف شخص في نحو 60 دولة، وشهدت لبنان إصابة 7 أشخاص، وكان مجمل عدد الوفيات حول العالم نحو 3000 حالة.

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