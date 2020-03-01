فيديو.. عاصفة تقلب شاحنة على الطريق!

المواطن - متابعة

تسببت العاصفة خورخي في حدوث فوضى عارمة بجميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا، وسط العديد من التحذيرات المتعلقة بالطقس، على خلفية الأمطار والرياح والثلوج والرياح القوية التي اجتاحت مناطق واسعة من أوروبا.

وأظهر مقطع فيديو مصور، الرياح القوية وهي تتسبب في انقلاب إحدى الشاحنات الضخمة على جانبها، في بلدة جالواي بأيرلندا، والتي تنشط العاصفة بها حاليًّا؛ ما دفع السلطات لتحذير السائقين من القيام بأي رحلات غير ضرورية أو ملحة.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: إنه ولحسن الحظ لم يتعرض السائق لأي إصابات حرجة، ولكن الشرطة ناشدت الجميع بالالتزام بتحذيرات الطقس.

ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط هنا

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر