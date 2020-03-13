فيديو.. عبدالله المحيسن : أول فيلم لي كان صدمة عربيًا وخارجيًا

المواطن - الرياض

كشف المخرج السينمائي عبدالله المحيسن عن تفاصيل مشواره المهني وبدايات حياته العملية والعقبات التي واجهته وكيف تجاوزها بعدما ترك الرسم واتجه إلى دراسة السينما في أمريكا في سبعينيات القرن الماضي في وقت لم يكن فيه أي اهتمام بهذا الفن في المملكة.

في أولى حلقات #بالمختصر من استديوهاتنا في الرياض

المحيسن يروي رحلة بدايته مع السينما: وقفت الرسم طاعة لوالدي.. وبدأت رحلتي مع الكاميرا#MBC1 pic.twitter.com/RNORkw40zq — بالمختصر (@belmokhtasartv) March 13, 2020

وخلال استضافته في برنامج بالمختصر على قناة MBC قال المحيسن إنه ترك الرسم إرضاءً لوالده بعدما وجده مرة يرسم صور أشخاص فاستشاط غضبًا وهدده إذا قام بهذا العمل مرة أخرى.

المخرج عبد الله المحيسن: تم رفض ابتعاثي لدراسة السينما فقررت العمل والدراسة على حسابي#بالمختصر#MBC1 pic.twitter.com/fVKWx5mRml — بالمختصر (@belmokhtasartv) March 13, 2020

وتابع أنه تم رفض ابتعاثه لدراسة السينما في بريطانيا، فقرر العمل هناك والبحث عن مصدر دخل حتى ينفق على دراسته حيث كان الابتعاث في السينما في هذا الوقت غير متاحًا مشيرًا إلى أن الانفتاح على بريطانيا في الفترة الماضية كان محدود جدًا.

المحيسن: تجربتي الأولى "اغتيال مدينة" كانت صدمة لكثير من العاملين في الوسط الفني عربيا وخارجيا#بالمختصر#MBC1 pic.twitter.com/avkFYFNnq6 — بالمختصر (@belmokhtasartv) March 13, 2020

وتحدث المحيسن عن فيلم اغتيال مدينة الذي مثل صدمة للعديد من العاملين في الوسط الفني حيث تناول مسألة الغزو العراقي للكويت عام 1990.

المحيسن: تجربتي الأولى "اغتيال مدينة" كانت صدمة لكثير من العاملين في الوسط الفني عربيا وخارجيا#بالمختصر#MBC1 pic.twitter.com/avkFYFNnq6 — بالمختصر (@belmokhtasartv) March 13, 2020

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