فيديو.. عبدالله المحيسن : أول فيلم لي كان صدمة عربيًا وخارجيًا
تحدث عن تجربته ومشواره الفني وقصة عشق السينما

فيديو.. عبدالله المحيسن : أول فيلم لي كان صدمة عربيًا وخارجيًا

2020/03/13
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

 

كشف المخرج السينمائي عبدالله المحيسن عن تفاصيل مشواره المهني وبدايات حياته العملية والعقبات التي واجهته وكيف تجاوزها بعدما ترك الرسم واتجه إلى دراسة السينما في أمريكا في سبعينيات القرن الماضي في وقت لم يكن فيه أي اهتمام بهذا الفن في المملكة.

وخلال استضافته في برنامج بالمختصر على قناة MBC قال المحيسن إنه ترك الرسم إرضاءً لوالده بعدما وجده مرة يرسم صور أشخاص فاستشاط غضبًا وهدده إذا قام بهذا العمل مرة أخرى.

وتابع أنه تم رفض ابتعاثه لدراسة السينما في بريطانيا، فقرر العمل هناك والبحث عن مصدر دخل حتى ينفق على دراسته حيث كان الابتعاث في السينما في هذا الوقت غير متاحًا مشيرًا إلى أن الانفتاح على بريطانيا في الفترة الماضية كان محدود جدًا.

وتحدث المحيسن عن فيلم اغتيال مدينة الذي مثل صدمة للعديد من العاملين في الوسط الفني حيث تناول مسألة الغزو العراقي للكويت عام 1990.

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