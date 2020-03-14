فيديو.. عبدالمجيد الفوزان يطلق مبادرة وعد المصافحة 

المواطن- عبدالملك الماجد

أطلق عبدالمجيد الفوزان حملة بعنوان وعد المصافحة، والتي تُعزز الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، بعدم المصافحة للاحتراز من وباء فيروس كورونا الذي تكافحه المملكة والعالم أجمع.

حملة وعد المصافحة انطلقت اليوم الساعة الـ9 مساء وتفاعل معها الكثير من نجوم السوشيال ميديا، والجمهور والذين وعدوا بألا يصافحوا خلال هذه المدة حتى ينتهي هذا الوباء.