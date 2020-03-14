فيديو.. عبدالمجيد الفوزان يطلق مبادرة وعد المصافحة 

المواطن- عبدالملك الماجد
أطلق عبدالمجيد الفوزان حملة بعنوان وعد المصافحة، والتي تُعزز الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، بعدم المصافحة للاحتراز من وباء فيروس كورونا الذي تكافحه المملكة والعالم أجمع.
حملة وعد المصافحة انطلقت اليوم الساعة الـ9 مساء وتفاعل معها الكثير من نجوم السوشيال ميديا، والجمهور والذين وعدوا بألا يصافحوا خلال هذه المدة حتى ينتهي هذا الوباء.
وقال عبدالمجيد الفوزان، في تصريح خاص لـ”المواطن“، بأن هذه الحملة أتت للوقاية من هذا الوباء، وفكرة هذه الحملة بأنه يوجه رسالة لعدة أشخاص بمسمى وعد المصافحة ويوعدون أنفسهم بألا يصافحوا بعضهم البعض خلال لقائهم، والأشخاص الآخرون يوعدون أيضًا من يعرفون بألا يصافحوا بعضًا.
واختتم الفوزان حديثه داعيًا الله بأن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل وباء، وأن يديم علينا الأمن والأمن والعافية.
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