فيديو.. قرار إغلاق المواقع الترفيهية بالمملكة يدخل حيز التنفيذ

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2020

يأتي ذلك امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباءً عالمياً، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن إيران وأوروبا باتت “بؤرة” كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر